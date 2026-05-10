Nella zona di Cellino San Marco, un incendio ha interessato due automobili, distrutte dalle fiamme durante le ore notturne. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra i veicoli, che si trovavano in un’area privata. Le cause dell’incendio e chi abbia dato inizio alle fiamme sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

? Punti chiave Come si sono propagate le fiamme tra i due veicoli?. Chi ha dato il via al rogo nel cuore della notte?. Perché questi episodi si ripetono con tanta frequenza nel territorio?. Cosa hanno scoperto i carabinieri analizzando i resti delle auto?.? In Breve Incendio avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio.. Veicoli coinvolti una Peugeot e una Fiat Punto in via Madonna dell'alto.. Intervento dei vigili del fuoco di Brindisi e dei carabinieri sul posto.. Indagini in corso per verificare la ricorrenza di atti dolosi nel territorio.. Due automobili sono andate distrutte dal fuoco nella notte tra sabato e domenica 10 maggio in via Madonna dell’alto a Cellino San Marco, dopo che un incendio ha colpito due mezzi parcheggiati lungo il margine stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cellino San Marco, rogo notturno: due auto distrutte dalle fiamme

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