Cellino San Marco rogo notturno | due auto distrutte dalle fiamme
Nella zona di Cellino San Marco, un incendio ha interessato due automobili, distrutte dalle fiamme durante le ore notturne. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra i veicoli, che si trovavano in un’area privata. Le cause dell’incendio e chi abbia dato inizio alle fiamme sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.
? Punti chiave Come si sono propagate le fiamme tra i due veicoli?. Chi ha dato il via al rogo nel cuore della notte?. Perché questi episodi si ripetono con tanta frequenza nel territorio?. Cosa hanno scoperto i carabinieri analizzando i resti delle auto?.? In Breve Incendio avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio.. Veicoli coinvolti una Peugeot e una Fiat Punto in via Madonna dell'alto.. Intervento dei vigili del fuoco di Brindisi e dei carabinieri sul posto.. Indagini in corso per verificare la ricorrenza di atti dolosi nel territorio.. Due automobili sono andate distrutte dal fuoco nella notte tra sabato e domenica 10 maggio in via Madonna dell’alto a Cellino San Marco, dopo che un incendio ha colpito due mezzi parcheggiati lungo il margine stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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