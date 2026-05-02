Conegliano rogo notturno in viale Venezia | auto distrutta dalle fiamme

Nella notte, un incendio ha coinvolto un’auto parcheggiata in viale Venezia a Conegliano, distruggendola completamente. Le fiamme si sono propagate rapidamente, mettendo a rischio un veicolo vicino, che fortunatamente è stato messo in sicurezza prima che fosse coinvolto. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e verificare le cause dell’incendio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del rogo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il fuoco a scoppiare proprio nel motore?. Perché le fiamme rischiavano di distruggere anche l'auto accanto?. Chi ha dato l'allarme per evitare un incendio a catena?. Cosa hanno scoperto i tecnici sulla dinamica del rogo notturno?.? In Breve Incendio scoppiato poco dopo l'1:30 tra venerdì 1 e sabato 2 maggio.. Vigili del fuoco hanno impedito il contagio a un secondo veicolo vicino.. Indagini in corso sulla sezione anteriore della Volkswagen per cause meccaniche.. Nessun ferito tra i residenti di viale Venezia coinvolti dall'evento.. I vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti in viale Venezia poco dopo l’1:30 di questa notte tra venerdì 1 e sabato 2 maggio per un incendio che ha distrutto una Volkswagen Polo in sosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conegliano, rogo notturno in viale Venezia: auto distrutta dalle fiamme Notizie correlate Leggi anche: Ancora fiamme nella notte, auto distrutta da un rogo: si indaga Auto distrutta dalle fiammeVigili del fuoco a sirene spiegate si sono diretti verso la Valdichiana per un'auto che ha preso fuoco.