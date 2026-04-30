Neviano rogo notturno in via Roma | due auto distrutte dal fuoco

Nella notte, un incendio in via Roma a Neviano ha coinvolto due automobili, una Renault Clio e un’Opel. Le fiamme hanno completamente distrutto la prima vettura e provocato danni alla seconda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

? Cosa sapere Incendio notturno in via Roma a Neviano distrugge una Renault Clio e danneggia una Opel.. I Carabinieri effettuano i rilievi per accertare l'origine del rogo avvenuto alle 01:40.. Una Renault Clio è stata completamente distrutta dal fuoco in via Roma a Neviano, dove intorno alle 01:40 di questa notte un violento incendio ha coinvolto anche un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze. Il silenzio del borgo salentino è stato spezzato bruscamente nel cuore della notte, quando le fiamme hanno preso il sopravvento su un veicolo fermo lungo la strada. L’allarme è scattato per i residenti proprio verso l’ora più buia, portando l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neviano, rogo notturno in via Roma: due auto distrutte dal fuoco Notizie correlate Notte di fuoco a Monterosso: camper esplode e auto distrutte dal rogo? Cosa sapere Un camper esplode e due auto bruciano in via Acquaderni a Monterosso nella notte. Olbia, rogo notturno nel parcheggio di un hotel: 3 auto distrutte? Cosa sapere Tre auto distrutte da un incendio nel parcheggio di un hotel a Olbia ieri sera.