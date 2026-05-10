Celiachia cronica a Como medici e istituzioni a confronto su diagnosi e qualità della vita
A Como si tiene un incontro dedicato alla celiachia cronica, coinvolgendo medici e rappresentanti istituzionali in una discussione su diagnosi e impatto sulla vita quotidiana. L'evento si svolge durante un pomeriggio e propone un approfondimento su temi sanitari, scientifici e sociali collegati alla condizione. L’iniziativa mira a offrire informazioni e aggiornamenti utili per migliorare la gestione della malattia.
Como dedica un intero pomeriggio alla celiachia con un’iniziativa che unisce informazione sanitaria, aggiornamento scientifico e inclusione sociale. Mercoledì 13 maggio 2026 la Pinacoteca Civica ospiterà “Celiachia e rilevanza sociale: salute, inclusione e territorio”, evento promosso nell’ambito.🔗 Leggi su Quicomo.it
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