Celan-Lestrange | Gisèle incisioni nel Grande Cammino

Il 7 marzo 1966, Paul Celan scrive alla moglie, l’artista Gisèle Celan-Lestrange, parlando di incisioni che hanno preso il Grande Cammino e che alla fine sono state aperte. Gisèle, nata nel 1927 e morta nel 1991, è conosciuta come artista e collaboratrice di Celan. Il testo si riferisce a un momento specifico della loro corrispondenza, in cui si discute di lavori artistici e del loro percorso.

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