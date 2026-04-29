Una tappa del Cammino aspettando il Cammino della Linea Gustav a Civitella Messer Raimondo

Il progetto del “Cammino della Linea Gustav” entra nel vivo. Il Comune di Civitella Messer Raimondo, insieme ai Comuni di Lama dei Peligni e Taranta Peligna, annunciano per sabato 2 maggio l'evento "Una tappa del cammino aspettando il cammino". L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far vivere in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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