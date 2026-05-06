Firenze ieri… collettiva di incisioni in Gipsoteca

Ieri a Firenze è stata inaugurata una mostra collettiva di incisioni nella Gipsoteca, che presenta opere di diverse tecniche come acqueforti, acquaforte, vernici molli, tecniche miste, processi alla ceralacca e alla gumprint. Le opere raffigurano vari luoghi della città, tra cui palazzi, vicoli ed edifici religiosi. Le incisioni rappresentano una Firenze che negli anni ha subito modifiche e perduto alcuni tratti caratteristici.

Si tratta di incisioni calcografiche originali, acqueforti e acquetinte, vernici molli, tecniche miste, processi alla ceralacca e alla gumprint, che illustrano luoghi, palazzi, vicoli, edifici religiosi di una Firenze che si è modificata negli anni perdendo quegli aspetti caratteristici della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Panoramica sull’argomento

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