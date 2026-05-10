Cedono i freni dell' auto e precipita nel campo da calcio dell' oratorio | in ospedale con una gamba rotta

Un uomo sulla settantina è rimasto coinvolto in un incidente mentre guidava la propria auto, che ha perso i freni e si è schiantata in un campo da calcio di un oratorio. L’incidente si è verificato in una zona residenziale e ha causato traumi agli arti inferiori dell’automobilista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso.

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