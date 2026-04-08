Spirano assediato dai ragazzini prepotenti | il parroco chiude il campo da calcio dell’oratorio

A Spirano, un quartiere di Bergamo, il parroco ha deciso di chiudere il campo da calcio dell’oratorio dopo che si sono verificati episodi di intimidazioni e comportamenti prepotenti da parte di un gruppo di ragazzini. La decisione arriva in seguito a ripetuti episodi di tensione e violenza che coinvolgono i giovani, trasformando il luogo di aggregazione in un’area di scontri e comportamenti fuori controllo.

Spirano (Bergamo) – Sotto scacco d i una banda di giovani violenti e prepotenti. Anche gli oratori, sempre più spesso, si trasformano da luoghi per la crescita e l’educazione in “arene“ dove dominano violenza e prepotenza. Come succede a Spirano dove, per far fronte alla maleducazione di un gruppo di ragazzi, il parroco don Roberto Gusmini ha deciso di ricorrere alla linea dura, bloccando l’accesso al campo sportivo fino a primavera inoltrata. TVRG Pallone sgonfiato vecchio Milano 20-11-2025 Pallone sgonfiato, vecchio, calcio malato, sogni infranti rubati, violenza nel mondo del calcio foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas La scelta e le polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spirano, assediato dai ragazzini prepotenti: il parroco chiude il campo da calcio dell’oratorio Leggi anche: Spirano, comportamenti molesti in oratorio: il don mette sotto chiave il campetto da calcio Pioppo Futsal ospite dell’Oratorio San Vincenzo, al Campo 3 Stelle si prospetta spettacolo in campo nella penultima giornata di Serie C1!Gli ultimi verdetti passano dal Campo 3 Stelle per i gialloverdi di mister Basile che devono necessariamente continuare la striscia positiva di...