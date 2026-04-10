Un parroco di Caravaggio è stato aggredito da un gruppo di giovani, che gli hanno lanciato pietre e bastoni dopo avergli rivolto un rimprovero. L’incidente è avvenuto nel contesto di un intervento per calmare alcuni ragazzi coinvolti in un episodio di violenza tra coetanei. Dopo l’aggressione, il parroco ha annunciato che chiuderà temporaneamente il campo da calcio dell’oratorio. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza degli ambienti di ritrovo giovanili.

Caravaggio (Bergamo), 10 aprile 2026 – - E’ stato circondato, spintonato e bersagliato da un lancio di bastoni e di una pietra solo per aver rimproverato dei giovani maranza che avevano picchiato dei giovani coetanei. E’ la disavventura capitata prima di Pasqua al parroco di Caravaggio, don Andrea Piana, che per questo motivo ha deciso di chiudere il campetto di calcio dell’oratorio. Il sacerdote non ha riportato danni fisici, ma a giorni di distanza è ancora sconvolto per l’aggressione subìta. Tutto è iniziato il giorno prima di Pasqua, sabato, quando don Andrea è arrivato nel suo oratorio verso le 18,45 e al bar ha incrociato un ragazzino che aveva una pezza sulla guancia e che ha spiegato di essere stato aggredito poco prima, insieme ad alcuni amici, da un gruppo di minori di 15,16 anni, per lo più provenienti dai paesi limitrofi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredito con pietre e bastoni dai maranza, il parroco: basta chiudo il campo da calcio dell’oratorio

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