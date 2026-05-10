C’è una Regia che esulta La Primavera va ai play off

Nel match tra Vicenza e Reggiana, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 5-1. La partita si è conclusa con la vittoria della Reggiana, che ha segnato cinque gol, mentre il Vicenza ha segnato un solo gol. La formazione del Vicenza ha schierato vari giocatori, alcuni dei quali sono stati sostituiti nel corso del secondo tempo. La vittoria consente alla Reggiana di qualificarsi ai playoff.

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