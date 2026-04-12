Parma Juve Primavera 1-0 | doccia fredda Cardinali ‘rivincita’ di Coppa che va ai ducali! Cade Padoin

Nel match della 33ª giornata di Primavera 202526, la squadra di casa ha vinto 1-0 contro la Juventus Primavera, con un gol di Cardinali. La partita ha rappresentato una rivincita rispetto alla sfida di Coppa, in cui i ducali avevano già ottenuto la vittoria. Durante l'incontro, è stato espulso Padoin. La cronaca del match, con dettagli sulla moviola e il tabellino, è stata aggiornata in tempo reale.

di Marco Baridon Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin ha sfidato il Parma nella 33esima giornata di campionato al Noce di Noceto in quello che è stato un remake della semifinale di Coppa Italia vinta solo qualche giorno fa a Vinovo. Bianconeri, a caccia di punti per la zona playoff, sconfitti per 1-0. Parma Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 90’+5? Occasione Merola – All’ultimo respiro Merola sfiora la rete, con il suo tentativo che va vicino al pareggio. 90’+4? Occasione Montero – Juventus vicina al pareggio nel finale! Ci prova Montero ma senza fortuna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve Primavera 1-0: doccia fredda Cardinali, ‘rivincita’ di Coppa che va ai ducali! Cade Padoin Parma Juve Primavera 1-0 LIVE: doccia fredda Cardinali, bianconeri in svantaggio!di Redazione JuventusNews24Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di... Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Padoin guida il pressing, un’ora di gioco ma poche emozioniCalciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Trasferimento a Torino? Dico questo» Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra...