Durante un evento tenutosi all’Acquario Romano per la presentazione del volume scritto da Calenda, il ministro della Difesa ha commentato la gestione delle perdite umane nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ha fornito dati e considerazioni sulla contabilizzazione dei morti russi, senza esprimere giudizi o opinioni personali. La discussione si è concentrata sull’aspetto numerico e sulla realtà dei fatti legati alla guerra in Ucraina.

Durante l’incontro tenutosi all’Acquario Romano per presentare il volume Difendere la libertà, scritto da Calenda, il ministro della Difesa Crosetto ha tracciato un quadro spietato sulla gestione delle perdite umane nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il vertice, che ha la partecipazione della giornalista Spingardi, ha messo in luce una realtà brutale: la capacità russa di ignorare il sacrificio dei propri soldati sta ridefinendo le regole del confronto militare. I dati emersi durante l’intervento sono di una durezza quasi incalcolabile. Crosetto ha evidenziato come, lasciando da parte la straordinaria resistenza mostrata dagli ucraini, l’aspetto più scioccante sia la totale mancanza di riguardo verso i caduti russi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Ucraina: il calcolo spietato di Crosetto sui morti russi

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