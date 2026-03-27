Ucraina bomba sotto i piedi | come ammazzano i soldati russi

L'ultima trovata dell' Ucraina per combattere i russi? Le solette imbottite di esplosivo. Secondo quanto ricostruito dal sito ucraino Militarnyi, all’inizio di questo mese l'intelligence di Kiev avrebbe inviato a unità dell’esercito russo dispositivi esplosivi nascosti dentro comuni solette riscaldate per le scarpe. L'idea, raccontano fonti della Difesa di Kiev, sarebbe nata per colpire dall'interno la logistica e la quotidianità dei reparti russi, sfruttando canali di consegna apparentemente innocui. Ogni soletta avrebbe contenuto tra i 10 e i 15 grammi di esplosivo, quantità difficili da individuare. La scoperta è arrivata dall'intercettazione di un camion russo, che trasportava 502 solette contenenti 1,5 grammi di TNT. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Fuori un altro! I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Domenica 29 marzo, alle 21.00, sarò a PERUGIA all'Auditorium San Francesco al prato, con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”. Biglietti qui https://bit.ly/dibattistap - facebook.com facebook