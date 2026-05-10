Le relazioni tra Stati Uniti e Iran sono di nuovo in crisi, con un rallentamento nei tentativi di dialogo. L'amministrazione americana ha respinto l'ultima risposta inviata dall'Iran a una proposta volta a fermare il conflitto. Nel frattempo, la situazione nello stretto rimane tesa, senza segnali di un'immediata de-escalation. Le parti continuano a mantenere posizioni ferme, senza progressi nelle trattative.

Trump ha rifiutato la risposta iraniana alla sua proposta per far terminare la guerra, e lo stretto di Hormuz resta ancora bloccato Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito in un post sui social network «DEL TUTTO INACCETTABILE» la risposta che l’Iran ha fatto avere al governo statunitense riguardo la proposta di accordo per far finire la guerra in Medio Oriente. Trump l’ha liquidata in modo sbrigativo senza dire cosa contenesse di preciso, e ora c’è di nuovo una situazione di stallo tra i due paesi, dopo diversi tentativi per arrivare a un accordo: sebbene gli attacchi siano sostanzialmente diminuiti negli ultimi giorni, la guerra non è finita e lo stretto di Hormuz rimane chiuso, con enormi conseguenze per le forniture di energia e per l’economia globale.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è di nuovo uno stallo tra Stati Uniti e Iran

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO l’IRAN

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