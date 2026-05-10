Catastrofe Milan | l’Atalanta passa a San Siro e la Champions diventa uno spareggio con la Roma

Da thesocialpost.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri sera a San Siro, l’Atalanta ha battuto il Milan, portandosi a casa i tre punti e complicando le possibilità di qualificazione in Champions League del club di casa. Il match si è deciso negli ultimi minuti, quando il Milan ha cercato di recuperare, ma senza riuscirci. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio conquistato nel corso del secondo tempo, mentre i rossoneri hanno tentato di reagire troppo tardi.

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Il Milan si sveglia solo nel finale, quando la partita è ormai compromessa e San Siro ha già visto abbastanza per capire la misura della serata rossonera. L’ Atalanta vince 3-2, colpisce tre volte con Ederson, Zappacosta e Raspadori, poi resiste al ritorno tardivo della squadra di Allegri, riaperto dalle reti di Pavlovic e Nkunku negli ultimi minuti. Una sconfitta pesante non solo per il risultato, ma per la classifica: il Milan resta a quota 67 punti, raggiunto dalla Roma, e ora la corsa alla Champions League diventa un duello diretto nelle ultime due giornate. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, la partita di San Siro ha mostrato due...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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