Catastrofe Milan | l’Atalanta passa a San Siro e la Champions diventa uno spareggio con la Roma

Nella partita di ieri sera a San Siro, l’Atalanta ha battuto il Milan, portandosi a casa i tre punti e complicando le possibilità di qualificazione in Champions League del club di casa. Il match si è deciso negli ultimi minuti, quando il Milan ha cercato di recuperare, ma senza riuscirci. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio conquistato nel corso del secondo tempo, mentre i rossoneri hanno tentato di reagire troppo tardi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui