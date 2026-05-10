Calcio Atalanta vittoriosa a San Siro contro il Milan la Roma tiene vive le ambizioni europee nel 36° turno di Serie A

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si sono disputati cinque incontri della 36ª giornata di Serie A 2025-2026. Tra le partite più rilevanti, l’Atalanta ha ottenuto una vittoria a San Siro contro il Milan, mentre la Roma ha mantenuto vive le proprie possibilità di qualificazione europea. I match hanno visto varie formazioni affrontarsi con risultati che influenzeranno la classifica finale del campionato.

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Si è chiuso il sipario sui cinque incontri andati in scena oggi, validi per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Riflettori puntati soprattutto su San Siro, dove il Milan ospitava l’Atalanta nel match di cartello del turno. A imporsi sono stati i bergamaschi, capaci di espugnare la “Scala del calcio” con un convincente 3-2. La formazione orobica ha indirizzato la gara già nel primo tempo, colpendo due volte nel giro di mezz’ora: ad aprire le marcature è stato Ederson al 7’, seguito dal raddoppio firmato da Zappacosta al 29’. Nella ripresa la Dea ha poi dato l’impressione di chiudere definitivamente i conti grazie al gol di Raspadori al 51’, che ha portato il punteggio sullo 0-3.🔗 Leggi su Oasport.it

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