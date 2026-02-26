Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Milan, la corsa per la prossima Champions League passa dalla spinta di San Siro. Il calendario sorride a metà. Infortunio Anguissa, il rientro a pieno regime si avvicina! Ottimi segnali dall’allenamento: ecco quando Conte può convocarlo Infortunati Roma: Soulé spera nel rientro, domani il test decisivo per Dybala. La prudenza dello staff Gutierrez si è preso il Napoli! Il terzino tuttofare e goleador: così ha convinto Conte Osimhen spiega: «Gol? Non c’era bisogno di esultare, è importante rispettare Spalletti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, la corsa per la prossima Champions League passa dalla spinta di San Siro. Il calendario sorride a metà…

Milan Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz, un punto a testa a San Siro. Come cambia la corsa Championsdi Redazione JuventusNews24Milan Como 1-1, il pareggio di San Siro allontana i rossoneri dallo scudetto nonostante la reazione firmata dal portoghese...

Leggi anche: Inter Bodo/Glimt 1-2, i nerazzurri eliminati dalla Champions League. La squadra di Chivu non riesce a ribaltare il risultato. Il resoconto della sfida di San Siro

Temi più discussi: Il Milan deve ancora credere nello scudetto: la rimonta sull'Inter resta possibile. Il piano di Allegri per il derby; Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia maschile piega gli Usa e resta in corsa per le semifinali; Milano Cortina, la sfida di oggi tra attesa e speranza; Salomon New Shapers Run: Milano diventa palcoscenico urbano per celebrare lo Spirito Olimpico.

Il Milan perde terreno nella corsa Scudetto dopo la sconfitta contro il ParmaIl Milan di Massimiliano Allegri e la sfida Scudetto: come un mix di fattori ha spento le speranze rossonere nel campionato. Il Milan di Massimiliano Allegri ha vissuto una stagione fatta di alti e ba ... notiziemilan.it

Il Milan gioca d'attacco: Allegri verso la rivoluzione per continuare a sognare, la strategiaMILANO - La sconfitta casalinga della Juventus contro il Como mette sul piatto del Milan un potenziale allungo determinante nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions Leagu ... tuttosport.com

Osimhen elimina la Juventus dalla Champions League ma non esulta: "Non ne ho bisogno. Importante rispettare Spalletti" x.com

Juventus News 24. . Una #Juventus eroica viene eliminata dalla #ChampionsLeague L’analisi a caldissimo di @baridonmarco dopo l’assurdo match dell’Allianz Stadium #JuveGalatasaray #Juve #UCL - facebook.com facebook