Ancora un incidente sulla Bisconte-Catarratti Geraci | Segnaletica non completata manca la sicurezza

Un nuovo incidente si è verificato sulla strada che collega i villaggi Bisconte e Catarratti con il centro cittadino. Geraci ha segnalato che la segnaletica stradale non è ancora stata completata e che mancano le misure di sicurezza adeguate lungo questa arteria. La lunga strada continua a essere teatro di incidenti, sollevando preoccupazioni sulla situazione delle infrastrutture e sulla segnaletica stradale.

Ancora un incidente nella lunga arteria che collega i villaggi Bisconte e Catarratti con il centro cittadino. Lo segnala il consigliere della terza circoscrizione Alessandro Geraci che sottolinea come la strada che attenda ancora il completamento della segnaletica orizzontale e verticale dal 2022. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Duecento famiglie al buio a Bisconte, la denuncia del consigliere Geraci: "Mancano presupposti minimi di sicurezza"“Immobili fatiscenti, con ascensori spesso guasti, garage e spazi comuni non a norma di sicurezza, abbandono di rifiuti incontrollato si aggiunge la... Incrocio 'San Matteo', completata l'implementazione della nuova segnaleticaCompletati i lavori in un punto nevralgico della viabilità tristemente noto per l'alto numero di incidenti. Messina, ennesimo incidente nella strada far west: rimpalli burocratici e sicurezza fantasma a Bisconte-CatarrattiSegnaletica assente dal 2022 e ordinanze mai eseguite: l’arteria Bisconte-Catarratti diventa una pista ad alta velocità tra rimpalli burocratici e manutenzioni lumaca ... msn.com Incidente in via Comunale Bisconte. Da 4 anni manca la segnaleticaL'ultima ordinanza, del 5 marzo 2026, è ancora rimasta su carta da Tempostretto.it ... msn.com