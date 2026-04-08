Un murale dedicato alla pace, dipinto sulla cabina Enel tra via Neruda e viale Europa a Bussero, è stato nuovamente imbrattato dopo essere stato pulito. Nonostante gli interventi di ripulitura, alcuni vandali sono tornati ad offuscare l’opera con nuovi graffiti. La scena si ripete, evidenziando come l’area sia soggetta ad atti di vandalismo ripetuti nel tempo.

Ancora vandali in azione contro il murale della pace sulla cabina Enel tra via Neruda e viale Europa a Bussero. Nonostante gli interventi di pulizia e il coinvolgimento della comunità, l’opera continua a essere presa di mira, trasformandosi da simbolo di convivenza a spazio di sfogo per messaggi d’odio. Il copione si ripete: il Comune cancella le scritte e i teppisti tornano a colpire. Nel mirino religione e stranieri, ma a marzo erano stati rivolti insulti e minacce anche all’ex sindaco Curzio Rusnati, che aveva sporto denuncia. Di fronte a quella che viene sembra un’escalation di intolleranza, l’Amministrazione insieme ad alcune associazioni del territorio ha diffuso un comunicato congiunto "per condannare con fermezza gli episodi e richiamare al rispetto dei valori di convivenza civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Murale della pace. Già imbrattato dopo la pulizia

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Murale della pace. Già imbrattato dopo la puliziaAncora vandali in azione contro il murale della pace sulla cabina Enel tra via Neruda e viale Europa a Bussero. Nonostante gli interventi di pulizia e il coinvolgimento della comunità, l’opera ... ilgiorno.it

Era stato appena sistemato il murale della pace di Bussero, dopo che ignoti lo avevano ripetutamente imbrattato. Ma i colori non sono durati molto: è stato nuovamente vandalizzato da ignoti LEGGI L'ARTICOLO: https://primalamartesana.it/attualita/ancora-van - facebook.com facebook

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