Catania spaccio in casa nel quartiere Borgo | denunciato ancora un giovanissimo

Nel quartiere Borgo di Catania, i Carabinieri hanno portato a termine un’operazione che ha portato alla denuncia di un giovane coinvolto in attività di spaccio all’interno della propria abitazione. L’intervento è stato il risultato di indagini avviate recentemente nel quartiere. Sono state sequestrate sostanze stupefacenti e trovate prove che hanno portato alla segnalazione del ragazzo. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di controlli nella zona.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini dei Carabinieri nel quartiere Borgo. Una rapida attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante ha portato gli investigatori a sospettare che un giovane catanese di 20 anni avesse avviato una presunta attività di spaccio all’interno della propria abitazione. Per verificare i sospetti, i militari si sono presentati nella mattinata presso l’appartamento del ragazzo, situato in una traversa di via Padova, operando in abiti civili e utilizzando auto con targhe di copertura. Il blitz dei militari nell’abitazione. I Carabinieri, fingendosi portalettere, sono riusciti a farsi aprire il portone dello stabile e ad accedere all’abitazione del giovane, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per precedenti vicende giudiziarie legate agli stupefacenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, spaccio in casa nel quartiere Borgo: denunciato ancora un giovanissimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania: Blitz in un’abitazione di Picanello. Droga e un arresto Notizie correlate Catania, quartiere Borgo: spaccio “su appuntamento” in strada, arrestata una 48enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli in borghese e movimenti sospetti I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, sulla... Giarre, giovanissimo gestiva attività di spaccio in casa: nei guai 21enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri e primi sospetti I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno...