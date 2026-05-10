Catania spaccio in casa nel quartiere Borgo | denunciato ancora un giovanissimo
Nel quartiere Borgo di Catania, i Carabinieri hanno portato a termine un’operazione che ha portato alla denuncia di un giovane coinvolto in attività di spaccio all’interno della propria abitazione. L’intervento è stato il risultato di indagini avviate recentemente nel quartiere. Sono state sequestrate sostanze stupefacenti e trovate prove che hanno portato alla segnalazione del ragazzo. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di controlli nella zona.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini dei Carabinieri nel quartiere Borgo. Una rapida attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante ha portato gli investigatori a sospettare che un giovane catanese di 20 anni avesse avviato una presunta attività di spaccio all’interno della propria abitazione. Per verificare i sospetti, i militari si sono presentati nella mattinata presso l’appartamento del ragazzo, situato in una traversa di via Padova, operando in abiti civili e utilizzando auto con targhe di copertura. Il blitz dei militari nell’abitazione. I Carabinieri, fingendosi portalettere, sono riusciti a farsi aprire il portone dello stabile e ad accedere all’abitazione del giovane, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per precedenti vicende giudiziarie legate agli stupefacenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Catania: Blitz in un’abitazione di Picanello. Droga e un arresto
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