Giarre giovanissimo gestiva attività di spaccio in casa | nei guai 21enne

I Carabinieri della Sezione hanno avviato controlli in una abitazione di Giarre, dove hanno scoperto un giovane di 21 anni gestire un’attività di spaccio. Durante le verifiche, sono stati trovati sostanze stupefacenti e materiali utili al suo traffico. L’indagine è ancora in corso e il ragazzo è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri e primi sospetti. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno denunciato un giovane di 21 anni, ritenuto, sulla base degli elementi raccolti e ancora da verificare in sede giudiziaria, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al momento dei fatti. Durante uno dei controlli previsti dalla misura restrittiva, intorno alle 17,00, i militari si sono recati presso la sua abitazione, situata nei pressi di via Teatro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giarre, giovanissimo gestiva attività di spaccio in casa: nei guai 21enne Articoli correlati Leggi anche: Giovanissimo spacciatore finisce nei guai: carabinieri a casa sua In casa la fabbrica dello spaccio. Due fratelli nei guaiI carabinieri scoprono un laboratorio, per la produzione ‘domestica’, di stupefacenti durante il controllo di un soggetto già sottoposto ai...