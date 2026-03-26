Catania quartiere Borgo | spaccio su appuntamento in strada arrestata una 48enne

A Catania, nel quartiere Borgo, le forze dell’ordine hanno arrestato una donna di 48 anni coinvolta in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, in borghese, hanno individuato movimenti sospetti e, durante un'operazione, hanno fermato la donna e sequestrato alcune dosi di droga. L’arresto è stato effettuato nel corso di controlli mirati in strada.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli in borghese e movimenti sospetti. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, sulla base degli elementi raccolti e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, hanno arrestato una donna di 48 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio in abiti civili e con auto non riconoscibili, i militari hanno notato un comportamento sospetto nei pressi dell’area alle spalle del Tribunale di Piazza Giovanni Verga. Un giovane su monopattino si è fermato ed è salito su un’auto in sosta con il motore acceso, senza che il conducente accennasse a ripartire. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, quartiere Borgo: spaccio “su appuntamento” in strada, arrestata una 48enne Articoli correlati Catania, spaccio nel quartiere Picanello, due arresti dopo un controllo dei carabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scambio sospetto notato durante un servizio di pattugliamento I carabinieri hanno fermato due presunti spacciatori nel... Segnalata dalla coinquilina, arrestata una trentaseienne per spaccioUna segnalazione arrivata alla centrale operativa della Questura di Verona ha portato, nella mattinata di martedì 30 dicembre, all’arresto di una... Catania, 4,5 chili di droga nascosti in garage arrestato 57enne Aggiornamenti e contenuti dedicati a Catania quartiere Borgo spaccio su... Catania, scoperta una drug room a Librino: arrestato 32enne per spaccioNell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della stazione di Catania Librino hanno tratto in arresto, in flagranza d ... catanianews.it Catania, nascondeva la droga nell'armadio: in arresto uno spacciatoreLo stupefacente era custodito in due borse frigo, trovate dalla polizia nell'abitazione del quartiere Picanello ... rainews.it