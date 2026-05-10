Catania | raid contro le stalle abusive e i pony maltrattati
Le forze dell’ordine hanno scoperto alcune stalle abusive nel quartiere San Cristoforo di Catania, dopo aver ricevuto una segnalazione che denunciava maltrattamenti su pony utilizzati nel traffico urbano. Le autorità sono intervenute con un’operazione di controllo, riscontrando condizioni di detenzione irregolari e di cattivo stato di salute degli animali. Sono stati sequestrati alcuni pony e avviate le procedure per le eventuali azioni legali.
? Punti chiave Come sono state scoperte le stalle abusive nel quartiere San Cristoforo?. Chi ha segnalato il maltrattamento dei pony nel traffico di Catania?. Perché la mancanza di microchip rappresenta un rischio sanitario per tutti?. Quanto dovranno pagare i responsabili per le violazioni riscontrate?.? In Breve Sanzioni amministrative totali di 11 mila euro per le irregolarità riscontrate.. Due stalle abusive senza codice aziendale individuate nel quartiere San Cristoforo.. Pony privi di microchip e test per anemia infettiva trasferiti in azienda autorizzata.. Sequestro di uno scooter senza assicurazione coinvolto nella fuga dei giovani.....🔗 Leggi su Ameve.eu
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