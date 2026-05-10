Catania | raid contro le stalle abusive e i pony maltrattati

Le forze dell’ordine hanno scoperto alcune stalle abusive nel quartiere San Cristoforo di Catania, dopo aver ricevuto una segnalazione che denunciava maltrattamenti su pony utilizzati nel traffico urbano. Le autorità sono intervenute con un’operazione di controllo, riscontrando condizioni di detenzione irregolari e di cattivo stato di salute degli animali. Sono stati sequestrati alcuni pony e avviate le procedure per le eventuali azioni legali.

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