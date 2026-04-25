Una recente operazione a Catania ha portato a sanzioni per circa 50.000 euro e a diversi arresti. La task force ha controllato quattro attività tra Viale Vittorio Veneto e Ognina, scoprendo irregolarità legate al lavoro nero e alle norme igieniche. Durante i controlli, sono state riscontrate violazioni che hanno portato alle multe e alle misure restrittive. L'intervento si inserisce in una serie di controlli mirati sul territorio.

? Cosa sapere Task force a Catania sanziona quattro attività tra Viale Vittorio Veneto e Ognina.. Multe da 50.000 euro e arresti per lavoro nero e alimenti non tracciabili.. Cinquantamila euro di sanzioni e l’arresto immediato di un’attività commerciale colpiscono quattro esercizi tra il Viale Vittorio Veneto e la zona di Ognina a seguito di un massiccio controllo della task force coordinata dalla polizia di Stato. Il blitz, che ha coinvolto squadre volanti e moto volanti della questura di Catania insieme al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai servizi veterinari, all’igiene pubblica e allo Spresal dell’Asp di Catania, oltre all’Ispettorato territoriale del Lavoro e alla polizia locale, ha messo in luce un quadro di gravi irregolarità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Catania: 50.000€ di multe e arresti tra lavoro nero e igiene

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