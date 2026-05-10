Catania 20.000 corridori in strada | sport e fondi per i minori

A Catania, oltre ventimila persone hanno partecipato a una corsa podistica che ha coinvolto la città, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai minori. La manifestazione ha visto protagonisti tanti cittadini e appassionati di corsa, mentre si aspetta di conoscere l’effetto che avrà l’apertura di un nuovo ambulatorio all’interno dell’Ospedale Garibaldi Nesima. La corsa ha attirato attenzione anche sui temi legati alla salute dei più giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzerà la corsa l'apertura dell'ambulatorio all'Ospedale Garibaldi Nesima?. Quali strade rimarranno chiuse per garantire la sicurezza dei corridori?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti con la vendita dei kit?. Perché la partecipazione massiccia ha trasformato il centro in un polo sociale?.? In Breve Fondi raccolti finanzieranno l'Ambulatorio T.I.M.M.I. presso l'Ospedale Garibaldi Nesima.. Blocchi stradali in via Etnea e piazza Roma attivi dalle ore 8:30.. Percorso cittadino attraversa via Etnea, piazza Duomo, piazza Carlo Alberto e Villa Bellini.. Affluenza record registrata nel villaggio della manifestazione presso Piazza Università.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, 20.000 corridori in strada: sport e fondi per i minori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Stramilano: 50.000 corridori a Milano tra sport e solidarietà Roma, 4.000 corridori in strada: la sfida per l’autismo unisce i popoliQuattromila persone hanno animato le strade del centro storico di Roma questa domenica 12 aprile 2026, partecipando alla quattordicesima edizione...