Roma 4.000 corridori in strada | la sfida per l’autismo unisce i popoli

Domenica 12 aprile 2026, il centro storico di Roma ha visto la partecipazione di circa 4.000 persone alla quattordicesima edizione della Run for Autism International – Memorial Viridiana Rotondi. La corsa ha coinvolto un pubblico vario e numeroso, unendo cittadini di diverse provenienze in una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo. La partecipazione si è svolta lungo le vie principali della città, con un percorso studiato appositamente per l’evento.

Quattromila persone hanno animato le strade del centro storico di Roma questa domenica 12 aprile 2026, partecipando alla quattordicesima edizione della Run for Autism International – Memorial Viridiana Rotondi. L’evento, organizzato dal Progetto Filippide insieme all’Asd Lazio Olimpia Runners Team e a Opes, si è inserito nel quadro della Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, offrendo due percorsi distinti: una prova competitiva da 10 chilometri e una più inclusiva da 5 chilometri aperta a tutti. Integrazione sul campo e numeri della partecipazione. La manifestazione ha la presenza di oltre 600 ragazzi con spettro autistico, provenienti dalle diverse sedi territoriali del Progetto Filippide ma anche da altri paesi come l’Albania, la Tunisia e il Belgio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, 4.000 corridori in strada: la sfida per l’autismo unisce i popoli Maratona di Roma, 36.000 corridori invadono la Capitale: città blindataDomenica 22 marzo torna uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: l’Acea Run Rome The Marathon. Autismo: 500.000 casi in Italia, la sfida della diagnosi precoceIl 2 aprile 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, un appuntamento che mette al centro il Disturbo dello Spettro...