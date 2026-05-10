Castello di Cisterna scoperta maxi scorta di droga | sequestro

Durante controlli nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno sequestrato una grande quantità di droga nascosta negli spazi comuni di un palazzo nel centro di Castello di Cisterna. La sostanza stupefacente era stata occultata all’interno di un edificio costruito secondo le disposizioni dell’ex Legge 219. La scoperta si è verificata durante un intervento di routine nella zona. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Castello di Cisterna, droga nascosta negli spazi comuni di un palazzo dell’ex Legge 219: sequestro dei Carabinieri durante i controlli. Castello di Cisterna, nuovo sequestro nel quartiere ex Legge 219. Un nuovo colpo al traffico di droga arriva dai Carabinieri della stazione di Castello di Cisterna, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel quartiere popolare ex Legge 219. I militari scoprono una vera e propria dispensa di sostanze stupefacenti nascosta negli spazi comuni di uno degli edifici. L’intervento rientra nelle attività mirate a contrastare lo spaccio nelle aree residenziali più sensibili. La droga nascosta dietro l’ascensore.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castello di Cisterna, scoperta maxi scorta di droga: sequestro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maxi sequestro a Capo Milazzo, 38 chili di droga nascosti tra gli scogli: scoperta della Guardia CostieraDurante un servizio di vigilanza ambientale alle Tre Pietracce rinvenuta una borsa sigillata contenente 350 panetti. Castello di Cisterna: 86 dosi di droga. Carabinieri arrestano un 28enneFermato durante un controllo: aveva con sé 86 dosi di droga e contanti sospetti I Carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato... Argomenti più discussi: Carabinieri: nel Napoletano eseguite 26 ordinanze di custodia cautelare per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, aggravati da metodo o finalità mafiose; Scommesse illegali per la camorra: la Cassazione conferma il carcere per un esponente dei Licciardi; Battaglia di Tolentino 1815, domani i soldati piazzano i campi. Sabato lunga notte tra danze e cartomanti; Caivano, i soldi del clan derivanti da droga ed estorsioni riciclati nel 10 e Lotto: arrestata 42enne.