Maxi sequestro a Capo Milazzo 38 chili di droga nascosti tra gli scogli | scoperta della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha sequestrato 38 chili di droga nascosti tra gli scogli di Capo Milazzo, causando un intervento urgente per il ritrovamento. Durante un controllo di routine, i militari hanno individuato un ingente carico di sostanze stupefacenti nascosto tra le rocce, probabilmente abbandonato da trafficanti. La scoperta ha portato a una vasta attività di indagine e a un incremento dei controlli sulla zona. La vicenda resta sotto osservazione da parte delle autorità.

Durante un servizio di vigilanza ambientale alle Tre Pietracce rinvenuta una borsa sigillata contenente 350 panetti. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto dispone analisi e approfondimenti investigativi L'operazione si è svolta all'interno dell'Area Marina Protetta, in particolare nella zona della spiaggia delle Tre Pietracce, dove i militari hanno individuato un involucro sospetto abbandonato sull'arenile. Gli accertamenti immediati hanno permesso di scoprire una borsa artigianale realizzata con materiale plastico e nastro adesivo, accuratamente sigillata con numerosi strati protettivi, presumibilmente predisposti per preservarne il contenuto dall'azione dell'acqua marina.