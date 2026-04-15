Castello di Cisterna | 86 dosi di droga Carabinieri arrestano un 28enne

Durante un controllo a Castello di Cisterna, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni trovato in possesso di 86 dosi di droga e una somma di denaro sospetta. L’arresto è avvenuto sul posto, dove i militari hanno sequestrato le sostanze e i soldi. L’uomo è stato condotto in caserma per ulteriori verifiche e ora si trova in stato di fermo.

Fermato durante un controllo: aveva con sé 86 dosi di droga e contanti sospetti. I Carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio S. F. 28enne, già noto alle forze dell’ordine. Siamo nel quartiere popolare “Legge 219”, Castello di Cisterna. La pattuglia perlustra le vie del rione quando vede un uomo. E’ un 28enne della zona. I miliari si avvicinando ma il suo atteggiamento non convince. Parte il controllo. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina, 66 dosi di crack e 250 euro ritenuto provento dell’attività illecita. Arresto, è ora in carcere in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castello di Cisterna: 86 dosi di droga. Carabinieri arrestano un 28enne Castello di Cisterna, 28enne arrestato con 86 dosiCASTELLO DI CISTERNA (NAPOLI), 15APRILE 2026 – Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castello di Cisterna per detenzione di... Cicciano, nasconde droga nel canale di scolo: Carabinieri arrestano 28enneOperazione antidroga dei carabinieri nel Rione Gescal di Cicciano, dove un 28enne del posto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti...