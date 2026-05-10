A Castellammare del Golfo, si prevede che nel 2026 ci saranno cinque persone che avranno raggiunto i 100 anni. Le donne sono le protagoniste di questa longevità e rappresentano la maggioranza di questi centenari. Durante le celebrazioni e i riti tradizionali, si discute spesso di come questi anziani riescano a mantenere una salute così duratura nel tempo. La comunità locale si interessa alle loro storie e ai segreti della loro lunga vita.

? Domande chiave Chi sono le donne che guidano la longevità a Castellammare?. Come fanno questi centenari a mantenere una salute così straordinaria?. Perché i legami familiari così vasti proteggono la memoria del borgo?. Quali segreti custodiscono questi anziani per sfidare il passare del tempo?.? In Breve Margherita Cruciata ha 2 figli, 8 nipoti e 13 pronipoti.. Antonia Cruciata è deceduta dopo aver raggiunto i 102 anni.. I centenari 2026 includono Anna Tarantola, Andrea Carollo e Angela Pipitone.. Il sindaco Giuseppe Fausto osserva prevalenza femminile e stili di vita semplici.. Cinque centenari hanno festeggiato il traguardo della longevità a Castellammare del Golfo da quando è iniziato l’anno nuovo 2026, tra omaggi istituzionali e la memoria di chi ha lasciato un segno nel tessuto cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellammare del Golfo: 5 centenari nel 2026 tra riti e memoria

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