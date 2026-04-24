Ferrara celebra la Liberazione | tra memoria e riti in centro città

Sabato 25 aprile, Ferrara ricorda l’81esimo anniversario della Liberazione con eventi che si svolgono tra piazza Cattedrale e il Castello. La giornata prevede cerimonie ufficiali e momenti di commemorazione in diverse aree del centro storico. La ricorrenza richiama la fine dell’occupazione e la liberazione dal regime fascista, coinvolgendo cittadini e istituzioni in iniziative pubbliche. La città si prepara a celebrare questa data con diverse attività dedicate alla memoria storica.

? Cosa sapere Ferrara celebra l'81esimo anniversario della Liberazione sabato 25 aprile tra piazza Cattedrale e Castello.. Il programma istituzionale coinvolge autorità, associazioni e la Consulta provinciale degli studenti in centro città.. Sabato 25 aprile, Ferrara celebra l’81esimo anniversario della liberazione con una serie di appuntamenti che porteranno le istituzioni e la cittadinanza tra la piazza Cattedrale e il muretto del Castello estense. La giornata ferrarese si aprirà con la mostra dedicata alla memoria, curata dall’Istituto di Storia contemporanea, che sarà allestita sul lato di corso Martiri della Libertà presso il muretto del Castello dalle ore 10 alle 19.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara celebra la Liberazione: tra memoria e riti in centro città Notizie correlate Milano celebra la Liberazione: tra riti e corteo per l’81° annoMilano si prepara a vivere una settimana di intensa memoria civile con un programma di commemorazioni che celebrerà l’81° anniversario della... Sanremo celebra la Liberazione: un percorso tra memoria e musicaSanremo si prepara a commemorare l’81° anniversario della Liberazione con una giornata di riti e celebrazioni istituzionali prevista per sabato 25... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guida al weekend (della Liberazione): cosa fare a Ferrara e provincia nel fine settimana; Il 25 Aprile è un giorno speciale; Vasto celebra la Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni; Bologna celebra la Liberazione (E spunta anche la bandiera della Palestina) | VIDEO. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it La ’Brigata Ebraica’ aggregata in Assoarma: Contribuì alla LiberazioneVenerdì 17 Aprile, nei locali della sezione Carabinieri in congedo, in Piazza del Municipio 5, si è svolta la cerimonia di aggregazione del Centro Studi Brigata Ebraica ad Assoarma Ferrara. Assoarma F ... ilrestodelcarlino.it San Giorgio, patrono di Ferrara Il 23 aprile Ferrara celebra San Giorgio, il suo patrono, una giornata che intreccia devozione, storia e piccole tradizioni quotidiane che i ferraresi conoscono bene. Il cuore simbolico resta la Cattedrale di San Giorgio, ma la fe - facebook.com facebook