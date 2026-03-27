Al via i riti della settimana Santa a Ruffano tra memoria e identità condivisa

A Ruffano sono iniziati i riti della settimana Santa, eventi tradizionali che coinvolgono la comunità locale. La celebrazione si svolge con processioni e cerimonie che rappresentano un momento di forte partecipazione popolare. Le attività si ripetono ogni anno e coinvolgono molte persone, mantenendo vivo il racconto delle tradizioni religiose e culturali della zona.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Partono da oggi con il venerdì dell’Addolorata gli eventi religiosi e folcloristici che avvicinano alla Pasqua con il pianto struggente delle pie donne e la visita alle sette chiese cittadine RUFFANO - A Ruffano la Settimana Santa è memoria viva, identità condivisa, racconto antico che attraversa le generazioni. Il cammino verso la Pasqua prende avvio il 27 marzo con il Venerdì dell’Addolorata. Alle 19 la solenne processione con il simulacro dell’Addolorata accompagnata dal canto struggente delle pie donne tra le strade del centro storico e la visita alle sette chiese di Ruffano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Al via i riti della settimana Santa a Ruffano, tra memoria e identità condivisa Articoli correlati Riti, tradizioni e antiche usanze della Settimana Santa a Brindisi: incontro per "custodire la memoria"BRINDISI - Venerdì 27 marzo alle 17, nella sala "Gino Strada" di Palazzo Granafei Nervegna in via Duomo 20 a Brindisi, l’Associazione nazionale... Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della PassioneUn calendario ricco di celebrazioni e appuntamenti, guidati dal vescovo Livio Corazza, accompagnerà i fedeli fino alla Pasqua Con la Domenica delle... Una raccolta di contenuti su Al via i riti della settimana Santa a... Temi più discussi: Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della Passione; Riti della Settimana Santa: al via la Passione a Taranto; S’Incontru: al via a Segariu i riti della Settimana Santa; Cagliari: al via i riti della Settimana Santa 2026. Settimana Santa, i riti in DuomoPer i credenti, i giorni che stanno per venire sono i più importanti di tutto l’anno liturgico. Con la benedizione dei rami d’ulivo si aprirà domenica la Settimana Santa, itinerario di fede e di pregh ... laprovinciadicomo.it Randazzo: riti della settimana SantaLa città di Randazzo, anche quest’anno, si prepara a celebrare i riti della Settimana Santa, un patrimonio di fede e tradizione che coinvolge l’intera comunità. Le celebrazioni avranno inizio lunedì 3 ... mediterranews.org "Ritorno a Santa Fiora": nel foyer del teatro una mostra dedicata alle opere di Hardy Reichelt - x.com Tante le iniziative previste, ecco il programma completo della Settimana Santa di Erice - facebook.com facebook