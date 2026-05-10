Castel Volturno si mobilita contro il centro per i rimpatri | assemblea affollata e appello al Comune | FOTO

A Castel Volturno si è svolta un’assemblea pubblica presso il Centro Comunitario “San Daniele Comboni” con un’ampia partecipazione di cittadini. L’incontro è stato dedicato alla discussione sulla possibile realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri nel territorio. Durante l’evento sono stati letti appelli rivolti al Comune e sono state scattate fotografie che documentano l’affollamento dell’assemblea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui