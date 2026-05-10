Castel Volturno si mobilita contro il centro per i rimpatri | assemblea affollata e appello al Comune | FOTO
A Castel Volturno si è svolta un’assemblea pubblica presso il Centro Comunitario “San Daniele Comboni” con un’ampia partecipazione di cittadini. L’incontro è stato dedicato alla discussione sulla possibile realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri nel territorio. Durante l’evento sono stati letti appelli rivolti al Comune e sono state scattate fotografie che documentano l’affollamento dell’assemblea.
Grande partecipazione al Centro Comunitario “San Daniele Comboni” di Castel Volturno per l’assemblea pubblica contro la realizzazione del CPR, il Centro di Permanenza per il Rimpatrio che potrebbe sorgere sul territorio domizio. All’incontro hanno preso parte cittadini, migranti, associazioni.🔗 Leggi su Casertanews.it
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