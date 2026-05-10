Castel Volturno donna aggredita dal marito | lei è in ospedale
Una donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito a Castel Volturno. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. Al momento, la donna si trova sotto cure mediche, ma le sue condizioni cliniche non sono state rese note. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che si è verificato in un’abitazione della zona.
? Punti chiave Come sono riuscite le forze dell'ordine a fermare l'aggressore?. Quali sono le condizioni cliniche attuali della giovane ferita?. Perché questo episodio conferma il trend di violenza nella provincia?. Come si sono evolute le indagini sulla dinamica dello strangolamento?.? In Breve Vittima di 25 anni trasportata presso la clinica Pineta Grande dopo l'aggressione.. Marito fermato dai Carabinieri a Pescopagano dopo la chiamata della moglie ferita.. Statistiche provinciali indicano violenza domestica contro donne in un caso su cento.. Indagini in corso per ricostruire la cronologia dell'attacco avvenuto ieri sera.. Ieri sera, nell’abitazione di Pescopagano a Castel Volturno, una donna di 25 anni è stata aggredita e picchiata dal marito, subendo anche segni di strangolamento al collo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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