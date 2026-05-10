Castel Volturno donna aggredita dal marito | lei è in ospedale

Una donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito a Castel Volturno. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. Al momento, la donna si trova sotto cure mediche, ma le sue condizioni cliniche non sono state rese note. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che si è verificato in un’abitazione della zona.

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