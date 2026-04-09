Le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 500 mila euro a un uomo ritenuto collaboratore di un noto latitante. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale nelle province di Milano, Brescia e Roma. Il provvedimento si inserisce in un’azione contro le reti di supporto alla latitanza di una figura di spicco della criminalità organizzata.

I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno colpito un importante tassello della rete di supporto che ha garantito la latitanza di Matteo Messina Denaro, eseguendo nelle province di Milano, Brescia e Roma un sequestro preventivo di circa 500 mila euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Trapani, riguarda Massimo Gentile, uomo di 54 anni già detenuto per associazione mafiosa con una condanna decennale stabilita dal GUP del Tribunale di Palermo, accusato di aver agevolato la fuga del boss trapanese. L’operazione Il Tramonto e il meccanismo dell’identità prestata. Le attività investigative, avviate nel settembre del 2024, mirano a disarticolare il sistema di fiancheggiatori che ha sostenuto il capo della provincia di Cosa Nostra durante i suoi anni di fuga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia, colpito il complice di Messina Denaro: 500mila euro sequestrati

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