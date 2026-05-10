Casoria truffa ai danni di un’anziana | arrestato un 33enne

A Casoria, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine su una truffa telefonica ai danni di un’anziana. L’arresto è avvenuto mentre il sospettato si trovava sul posto e stava ritirando il denaro ottenuto con l’inganno. L’attività investigativa ha permesso di identificare e fermare il sospetto nel corso della stessa operazione.

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Casoria, truffa telefonica ai danni di un’anziana: la Polizia di Stato arresta un 33enne intervenuto per ritirare il denaro. Casoria, la truffa scoperta nella mattinata di giovedì. Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana signora finisce con un arresto. È accaduto a Casoria, nella mattinata di giovedì, quando la Polizia di Stato è intervenuta per una segnalazione relativa a una truffa telefonica in atto. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile raggiungono rapidamente il luogo indicato, avviando immediatamente gli accertamenti. La telefonata e la richiesta di denaro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per il figlio, le aveva raccontato di trovarsi in difficoltà.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Casoria, truffa ai danni di un’anziana: arrestato un 33enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casoria, finge di aiutare il figlio di donna anziana e tenta la truffa: arrestato 33enneA Casoria ha tentato di mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana fingendosi coinvolto in un problema del figlio della donna, ma è stato... Catania, truffa ai danni di un'anziana: due indagatiA Catania la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un 53enne, sottoposto al divieto per 12 mesi di lavorare presso...