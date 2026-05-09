A Casoria, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di truffare un’anziana fingendosi coinvolto in un problema del figlio della donna. L’uomo aveva avvicinato la vittima sostenendo di volerla aiutare, ma è stato bloccato prima di riuscire nel suo intento. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo, che aveva tentato di truffare l’anziana.

A Casoria ha tentato di mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana fingendosi coinvolto in un problema del figlio della donna, ma è stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì, quando gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti dopo la segnalazione di una truffa telefonica. Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata contattata da un uomo che, spacciandosi per il figlio, le aveva chiesto 700 euro da consegnare a un’altra persona come indennizzo per risolvere un problema. Poco dopo si è presentato il 33enne incaricato di ritirare il denaro, ma gli agenti, già sul posto, lo hanno prontamente bloccato.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, finge di aiutare il figlio di donna anziana e tenta la truffa: arrestato 33enne

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