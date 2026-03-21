Catania truffa ai danni di un' anziana | due indagati

A Catania, la polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare in un caso di truffa ai danni di un’anziana. Un uomo di 53 anni è stato sottoposto al divieto di lavorare presso istituti bancari e di credito per 12 mesi, mentre una donna di 50 anni dovrà presentarsi alla polizia tre volte alla settimana. I due sono indagati per il reato.

A Catania la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un 53enne, sottoposto al divieto per 12 mesi di lavorare presso istituti bancari e di credito, e di una 50enne, che avrà l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana. I due sono indagati per circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita, entrambi in forma pluriaggravata. Le indagini hanno consentito infatti di identificare i due mentre realizzavano una serie di operazioni necessarie per appropriarsi del patrimonio di un’anziana, ammontante a circa 3 milioni di euro. Alla signora era stato di fatto reso impossibile anche il ricevimento della corrispondenza: la 50enne indagata aveva invitato il portiere dello stabile a consegnarla esclusivamente a lei. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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