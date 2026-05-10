Un ex capitano è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un caso legato a false informazioni fornite ai pubblici ministeri. Secondo quanto emerso, il verbale redatto sembra non menzionare l’intervento del 118 durante l’episodio di cui si occupano le indagini. Inoltre, l’ex capitano ha negato che ci fosse stato un malore da parte di un’altra persona coinvolta nella vicenda.

? Punti chiave Come è possibile che il verbale ignori l'intervento del 118?. Perché l'ex capitano ha negato il malore subito da Sempio?. Cosa nasconde la discrepanza tra gli orari degli interrogatori?. Quali conseguenze avrà questa nuova indagine sulla pista Stasi?.? In Breve Intervento 118 per lipotimia di Sempio alle ore 11:19 del 4 ottobre 2008.. Interrogatori di Biasibetti e Capra tra le 11:25 e le 14:20 dello stesso giorno.. Coinvolgimento del maresciallo Flavio Devecchi nella gestione degli interrogatori a Vigevano.. Cassese ha dichiarato di non ricordare il malore nonostante la scheda medica presente.. La Procura di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati Gennaro Cassese, ex capitano dei carabinieri, con l’accusa di aver fornito informazioni false ai magistrati durante le indagini sul delitto di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: indagato l’ex capitano per false informazioni ai PM

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