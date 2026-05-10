Il caso Poggi si arricchisce di nuovi dettagli grazie alla relazione del Ris, che conferma la presenza dell’impronta di Sempio attraverso quattro controlli. Le autorità hanno analizzato diversi campioni e condotto verifiche tecniche approfondite. La difesa aveva sollevato contestazioni riguardo ad alcune analisi, ma i periti sono riusciti a superarle individuando con precisione la traccia 33 grazie a specifici dettagli tecnici.

? Domande chiave Come hanno fatto i periti a superare le contestazioni della difesa?. Quali dettagli tecnici hanno permesso di identificare la traccia 33?. Perché è stato necessario coinvolgere gli esperti del Ris di Roma?. Cosa accadrà ora con le nuove prove raccolte tra Messina e Roma?.? In Breve Esperti Messina Iuliano e Caprioli hanno rilevato 15 minuzie sull'impronta palmare.. Due analisti del Ris di Roma con 35 e 25 anni di esperienza hanno validato i dati.. Confronto tra database A.F.I.S. e nuova inchiostrazione manuale conferma la traccia 33.. Analisi tecnica tra cartellini Stasi e Sempio ribadisce l'identità dell'indagato.. I periti del Ris hanno confermato l’identità di Andrea Sempio tramite la traccia 33 rinvenuta sulla scala della cantina di casa Poggi, dopo aver superato quattro distinti controlli incrociati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: il Ris conferma l’impronta di Sempio con 4 controlli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Omicidio Chiara Poggi, nuova conferma dei Ris sull’impronta 33 attribuita ad Andrea SempioIl confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi cominciò '"una volta identificate le 15 minuzie...

Garlasco, Marco Poggi conferma ai pm di non aver "mai visto i video intimi di Chiara con Andrea Sempio"L’interrogatorio di Marco Poggi segna un punto a favore della difesa, dato che il fratello di Chiara ha smentito l’esistenza dei video intimi che...

Argomenti più discussi: Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio; Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe; Caso Garlasco, chiusa inchiesta su Sempio, uccise con odio e crudeltà. Stasi spera nella revisione.