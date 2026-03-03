Condannato lo ’chef delle auto’ La Cassazione conferma i due anni per bancarotta

La Cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per bancarotta nei confronti di un ex amministratore unico di una società di Pesaro, coinvolto in un procedimento che riguarda il fallimento della società dichiarato nel 2019. La sentenza chiude definitivamente il caso di una figura nota nel settore automobilistico, della ristorazione e delle sponsorizzazioni culturali.

È stato un volto noto tra concessionarie, ristorazione e sponsorizzazioni culturali. La Cassazione (a destra) chiude il caso di Paolo Pagnoni, 57 anni, pesarese, ex amministratore unico della Commer Forniture srl (già Autopagnoni), dichiarata fallita nell’ottobre 2019 dal Tribunale di Pesaro. Il ricorso è stato respinto: restano le condanne (a due anni) per bancarotta fraudolenta per distrazione, operazioni dolose e irregolarità contabili. Per anni in città lo chiamavano "lo chef delle auto". Un soprannome costruito su una doppia attività: da una parte la compravendita di vetture, 300-400 l’anno, tra reti di concessionari e aste online professionali, dall’altra la ristorazione, con il locale "Vini e Crostini" a Baia Flaminia, poi messo in vendita nel 2020 dopo il lockdown, tra costi e incertezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

