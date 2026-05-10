Caso Leonardo | i genitori chiedono alla Procura la verità sul decesso
I genitori di un bambino deceduto hanno presentato una richiesta alla procura per ottenere chiarimenti sulla vicenda. La loro attenzione si concentra sulle circostanze che hanno portato il cambio di codice di emergenza, passando da bianco a rosso, e su quanto accaduto durante il trasferimento tra due strutture ospedaliere. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli relativi a questa sequenza di eventi.
? Domande chiave Perché il codice bianco si è trasformato in un codice rosso?. Cosa è accaduto durante il trasferimento tra il Jazzolino e l'Annunziata?. Chi deve rispondere della gestione clinica del piccolo Leonardo?. Quando la Procura comunicherà gli esiti dell'autopsia e del sequestro?.? In Breve Ricovero al Jazzolino di Vibo Valentia il 29 settembre 2025 con codice bianco.. Decesso del bambino avvenuto il 3 ottobre 2025 presso l'ospedale Annunziata di Cosenza.. Avvocato Tommaso Zavaglia rappresenta i genitori Giuseppe Currà e Katia Nesci.. Il primo compleanno del piccolo era previsto per il 3 maggio 2026.. Giuseppe Currà e Katia Nesci chiedono risposte concrete alla Procura di Cosenza per la scomparsa del piccolo Leonardo, morto a soli quattro mesi dopo un trasferimento d’urgenza dall’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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