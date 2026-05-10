Caso Leonardo | i genitori chiedono alla Procura la verità sul decesso

I genitori di un bambino deceduto hanno presentato una richiesta alla procura per ottenere chiarimenti sulla vicenda. La loro attenzione si concentra sulle circostanze che hanno portato il cambio di codice di emergenza, passando da bianco a rosso, e su quanto accaduto durante il trasferimento tra due strutture ospedaliere. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli relativi a questa sequenza di eventi.

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