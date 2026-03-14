Il tribunale dei minorenni ha riaperto il procedimento penale sulla morte di Leonardo Calcina, annullando l’archiviazione precedente. La nuova udienza è programmata per il 15 aprile. I genitori hanno riferito che il ragazzo frequentava la scuola indossando cuffie per non sentire gli insulti. La vicenda riguarda le circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa del giovane.

Ancona, 14 marzo 2026 – Il tribunale dei minorenni riapre il procedimento penale sulla morte di Leonardo Calcina, annullando di fatto la precedente archiviazione: fissata l’udienza per il 15 aprile. Una svolta giudiziaria per il quindicenne di Senigallia che si è tolto la vita a ottobre 2024, secondo i genitori dopo aver subito ripetuti episodi di bullismo. La Procura aveva proceduto alla richiesta di chiusura del caso senza informare dell’archiviazione il padre e la madre di Leonardo. Venuti a conoscenza dell’archiviazione, l’avvocato della famiglia, Pia Perricci, ha presentato reclamo al Tribunale dei minori per chiedere la riapertura del caso, dimostrando anche le ragioni per cui fosse necessaria la prosecuzione delle indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si riapre il caso di Leonardo: “Fu bullismo, ora la verità”. I genitori: “A scuola con le cuffie per non sentire gli insulti”

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