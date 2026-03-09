Autopsia sul corpo dell’uomo trovato morto nella villa di Marco Lavazza a Torino inchiesta della procura | le ipotesi sul decesso di Ronald Adarlo

È stata eseguita un’autopsia sul corpo di Ronald Adarlo, trovato morto nella villa di Marco Lavazza a Torino. La procura ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause del decesso, che potrebbe essere stato causato da un incidente sul lavoro, da un malore oppure, come ipotesi meno probabile, da un gesto autoconservativo. La vicenda risale al 7 marzo.

Un incidente sul lavoro, un malore o – scenario ritenuto meno accreditato – un gesto autoconservativo? A due giorni dalla morte di Ronald Adarlo, sono queste le ipotesi sul dramma del 7 marzo all’interno della villa torinese di Marco Lavazza, vicepresidente della storica e omonima azienda di caffè e dell’Unione Industriali. Qui, in via Alby 20, è stato trovato il corpo senza vita del 50enne di origini filippine, che da anni lavorava come custode, giardiniere e tuttofare in questa lussuosa dimora. La procura di Torino ha aperto un’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Sparagna e dal sostituto Mario Bendoni. Al momento, il fascicolo è senza ipotesi di reato e senza indagati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

