Caso Diabolik i carabinieri chiedono l’intervista integrale di Bussone a Belve Crime

I carabinieri hanno richiesto l’intervista integrale di Bussone a Belve Crime nell’ambito delle inchieste sul caso Diabolik. La richiesta arriva dopo che Raul Calderon, l’unico indagato per l’omicidio di Fabrizio, è stato assolto in appello. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulle motivazioni di questa richiesta o sui dettagli delle indagini in corso.

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Dopo l’assoluzione in appello di Raul Calderon, unico indagato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, i carabinieri richiedono alla Rai l’intervista integrale senza tagli della sua ex compagna Rita Bussone Un caso che non smette di stupire quello del cosiddetto omicidio di Diabolik. La prima svolta inaspettata è arrivata qualche giorno fa dopo la decisione della Corte d’Assise di ribaltare il verdetto del primo grado di giudizio:Raul Calderon, infatti, in appello è stato assolto“per non aver commesso il fatto”. Nel processo di primo grado per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli (Diabolik), Raul Calderon era stato condannato all’ergastolo. Un...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Diabolik, i carabinieri chiedono l’intervista integrale di Bussone a Belve Crime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Belve Crime, Rina Bussone sul caso DiabolikTra gli ospiti di Belve Crime di questa sera ci sarà anche Rina Bussone, una delle testimoni chiave del caso Diabolik, ex compagna di Raul Estaban... Leggi anche: Omicidio Diabolik, Bussone a ‘Belve Crime’: “Io e Raul Esteban siamo stati complici in tutto” Argomenti più discussi: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer Calderon; Omicidio Diabolik: assolto Calderon. L'ira dei familiari; L'ex compagna di Calderon Rina Bussone a Belve: Così mi disse di aver ucciso Diabolik; Faide, sentenze e misteri. Dietro l’omicidio Diabolik una lunga scia di sangue.