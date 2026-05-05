Belve Crime Rina Bussone sul caso Diabolik

Questa sera, nel programma Belve Crime, sarà presente Rina Bussone, una delle testimoni chiave del caso Diabolik. La donna è stata ex compagna di Raul Estaban e ha fornito dettagli rilevanti riguardo alle indagini e agli eventi legati al caso. La sua testimonianza si inserisce in un quadro giudiziario ancora in evoluzione, con diversi aspetti da chiarire. La puntata offrirà una panoramica sulle sue dichiarazioni e sul ruolo svolto nel procedimento.

Tra gli ospiti di Belve Crime di questa sera ci sarà anche Rina Bussone, una delle testimoni chiave del caso Diabolik, ex compagna di Raul Estaban Questa sera va in onda la prima puntata diBelve Crimee verranno intervistati:Katharina Miroslawa,Roberto Savi, Rina Bussone.In particolare quest’ultima Francesca Fagnani l’aveva già sentita come testimone per il suo libroMala Roma Criminale, dove parla proprio dell’uccisione di Diabolik, Fabrizio Piscitelli. Rina Bussoneè una donna con un passato criminale alle spalle, come una rapina in gioielleria, che l’ha portata a entrare in contatto con ambienti della mala romana. Proprio durante quella fase della sua vita ha avuto una relazione conRaul Esteban Calderon, l’uomo accusato di aver ucciso Diabolik.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belve Crime, Rina Bussone sul caso Diabolik Notizie correlate Leggi anche: Belve Crime 2026, interviste a Rina Bussone, Roberto Savi e Katharina Miroslava Belve Crime, chi sono gli ospiti del 5 maggio 2026. Uno bianca, il delitto Mazza e l’esecuzione di Diabolik: le anticipazioni sulla puntataRoma, 5 maggio 2026 – Belve riaccende i riflettori con uno spin-off interamente dedicato alla cronaca nera, portando tre figure centrali del panorama... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torna Belve Crime, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata; Torna Belve Crime: Francesca Fagnani intervista chi ha incontrato il male; Torna Belve Crime; Torna Belve Crime: Fagnani riparte con Katherina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le anticipazioni della prima puntata. Torna l'appuntamento con Belve Crime, puntata del 5 maggio: l'omicidio di Carlo Mazza, la testimonianza di Rina Bussone e il racconto di Roberto SaviQuesta sera, martedì 5 maggio 2026, torna in tv l’appuntamento con Belve Crime. Questa sera si tratteranno l'omicidio di Carlo ... alfemminile.com Stasera in TV: a Belve Crime, Fagnani faccia a faccia con la mantide di Parma e il killer della Uno BiancaBelve Crime torna su Rai 2 questa sera, tra gli ospiti, Katharina Miroslawa, Roberto Savi della Uno Bianca e Rina Bussone. badtaste.it Roberto Savi, uno dei nomi più tristemente noti della cronaca italiana, torna sotto i riflettori televisivi. L’ex poliziotto, capo della banda della Uno Bianca, è tra gli ospiti di “Belve Crime”, lo spin-off del programma condotto da Francesca Fagnani, che approfondis - facebook.com facebook Roberto Savi a Belve Crime: “Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti” x.com