Omicidio Diabolik Bussone a ‘Belve Crime’ | Io e Raul Esteban siamo stati complici in tutto

Durante la trasmissione 'Belve Crime', si è ascoltata la testimonianza di Rina Bussone, che ha dichiarato di aver avuto un rapporto di complicità con Raul Esteban, con cui avrebbe condiviso molte attività. Bussone è coinvolta nel processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come 'Diabolik'. La donna ha ammesso di aver agito insieme a Esteban in varie circostanze.

(Adnkronos) – "Io e Raul siamo stati complici in tutto, facevamo tutto insieme". Parla per la prima volta a 'Belve Crime' Rina Bussone, testimone al processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik'. Nell'intervista che andrà in onda in prima serata stasera su Rai 2 Francesca Fagnani domanda a Bussone se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l'uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell’omicidio di Diabolik "avesse messo in conto che lei avrebbe parlato". La testimone decisiva per le indagini conferma che la coppia aveva sempre agito insieme. "Ci siamo tatuati i nostri...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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