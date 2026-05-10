Caso Chiara | il fratello ipotizza la USB la cugina parla dei video

Nelle ultime ore si sono susseguite nuove dichiarazioni nel caso Chiara, con il fratello che ipotizza un coinvolgimento della USB e la cugina che ha fornito dettagli sui video trovati. Le intercettazioni hanno fatto emergere una chiavetta USB, il cui contenuto potrebbe essere cruciale per chiarire cosa nascondesse realmente. La testimonianza della cugina ha modificato le ricostruzioni sulla dinamica del delitto, aggiungendo elementi che potrebbero influenzare le indagini in corso.

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? Punti chiave Cosa nascondeva davvero la chiavetta USB menzionata nelle intercettazioni?. Come cambia la dinamica del delitto dopo la testimonianza della cugina?. Perché l'episodio del pigiama mette in dubbio le vecchie ricostruzioni?. Chi potrebbe aver prelevato i video privati dalla camera di Chiara?.? In Breve Paola Cappa riferisce di un episodio della vittima in pigiama a Garlasco.. Marco Poggi ipotizza furto chiavetta USB da parte di Andrea Sempio.. Interrogati Andrea Sempio, le gemelle Cappa e Marco Poggi a Pavia.. Nuove testimonianze raccolte dai carabinieri di Milano dopo venti anni.. La Procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, le gemelle Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi per integrare le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Chiara: il fratello ipotizza la USB, la cugina parla dei video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara PoggiTra gli elementi in mano alla procura di Pavia nella nuova indagine sul delitto di Garlasco c’è anche una chiavetta Usb, che Chiara Poggi usava per i... Caso Garlasco, Tg1: perizia di Cattaneo ipotizza nuovo orario della morte di Chiara Poggi(Adnkronos) – Si aprono nuovi scenari nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, il delitto compiuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Argomenti più discussi: Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, Andrea Sempio e le nuove prove: il dossier completo; Caso Garlasco, quando la cronaca diventa spettacolo; I video intimi di Chiara Poggi con Alberto Stasi (nella cartella secretata prima del delitto): l'ipotesi che Sempio li abbia visti.