Caso Garlasco Tg1 | perizia di Cattaneo ipotizza nuovo orario della morte di Chiara Poggi

(Adnkronos) – Si aprono nuovi scenari nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, il delitto compiuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Una finestra temporale diversa e più ampia, una violenta colluttazione sono menzionate nella consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata in procura, secondo alcune indiscrezioni: l'atto fornirebbe anche nuovi elementi sull'orario, come riferisce il Tg1. La perizia avrebbe stabilito che il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Una circostanza che, se confermata, ricostruisce il Tg1, potrebbe spostare in avanti l'ora del delitto e mettere in discussione il ristretto arco temporale in cui la sentenza di condanna di Alberto Stasi colloca l’omicidio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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